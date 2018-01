Brighton rondt komst Locadia af

Hoogerheide richt pijlen op WK veldrijden 2022

18:16 Hoogerheide gaat proberen het WK veldrijden van 2022 in huis te halen. Dat liet voorzitter Jan Prop vrijdag weten tijdens de presentatie van de Grote Prijs Adrie van der Poel, die zondag 28 januari voor de 19de keer wordt gereden. ,,We hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat we ambitieus zijn en dus gaan we na 2009 en 2014 voor een derde WK in Hoogerheide”, laat hij weten.