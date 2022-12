Brighton & Hove Albion geeft vanwege hartproblemen gestopte Mwepu (24) baan als jeugdcoach

Met samenvattingen Gerwyn Price via ‘The Special One’ naar kwartfina­les WK darts, Jonny Clayton langs Josh Rock in kraker

Gerwyn Price heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK darts. The Iceman, nummer één van de wereld, versloeg de Portugees José de Sousa met 4-1 in sets. In het Alexandra Palace in Londen wist Jonny Clayton na een ware kraker te winnen van Josh Rock (4-3). In de eerste partij van de avond verloor Vincent van der Voort van Luke Humphries (3-4).

0:52