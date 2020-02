Brighton breekt contract van Pröpper open

Pröpper verliet PSV in 2017 voor de huidige nummer vijftien van de Premier League. ,,De laatste tweeënhalf jaar zijn snel gegaan", blikt hij terug. ,,Mijn dochter is nu drie jaar en bijna Engels. Het is leuk om te zien hoe ze haar weg vindt in een nieuwe stad en een nieuw land. Het is tot nu toe geweldig geweest hier en daarom ben ik blij dat ik langer kan blijven."