Brescia ontslaat trainer Corini

De Italiaan met Ghanese roots was het in de 54e minuut zo zat, dat hij de bal oppakte en die hard het vak in schoot waar de apengeluiden en racistische liederen vandaan kwamen. Balotelli wilde van het veld lopen, maar werd door teamgenoten en spelers van Hellas Verona overgehaald om toch te blijven staan.



De aanvaller schoot in de slotfase prachtig raak, maar kon daarmee de zevende nederlaag dit seizoen van Brescia niet voorkomen. Met zeven punten uit tien duels staat de ploeg onder de degradatiestreep in de Serie A, op plek achttien.



Corini werd in september vorig jaar aangesteld bij Brescia en hij leidde de ploeg als kampioen van de Serie B na acht jaar terug naar het hoogste niveau.