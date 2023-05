Brentford-spits Ivan Toney gokte dertien keer op nederlaag eigen club en ontvangt megaschorsing

Als actief speler beschikt hij over veel voorkennis, waardoor het door de FA niet is toegestaan op wedstrijden te gokken. Toney is bovendien gediagnosticeerd met een gokverslaving.

Toney, dit seizoen al goed voor 20 goals voor Brentford, mag tot 16 januari 2024 niet uitkomen voor zijn club of het nationale Engelse elftal. Vanaf 17 september van dit jaar mag hij wel weer trainen. Ook kreeg hij een boete van ruim 57.000 euro.

Derde op topscorerslijst

Toney, die een keer voor het nationale elftal uitkwam, was dit seizoen één van de absolute sterkhouders bij The Bees. In 33 competitiewedstrijden scoorde hij maar liefst twintig keer en deelde hij vier assists uit. Hij is de nummer 3 van de topscorerslijst in Engeland. Alleen Erling Haaland (Manchester City, 36 doelpunten) en Harry Kane (Tottenham Hotspur, 28 treffers) scoorden dit seizoen vaker.

Brentford liet weten de schriftelijke argumentatie van de straf te bestuderen en daarna te bekijken of er stappen genomen zullen worden. ,,Brentford FC wacht momenteel op de publicatie van de schriftelijke redenen van de onafhankelijke regelgevende commissie. Wij zullen deze bestuderen alvorens onze volgende stappen te overwegen”, aldus de club in een eerste reactie op hun website.

Op zijn Instastories reageerde Toney met een korte verklaring. ,,Vandaag kreeg ik het bericht van mijn schorsing van acht maanden naar aanleiding van het verhoor van de regelgevende commissie van de FA dat gisteren plaatsvond. Ik ben natuurlijk teleurgesteld dat ik acht maanden niet kan voetballen, maar omdat ik de redenen van de commissie nog niet op papier heb gezien, onthoud ik me nog even van echt commentaar. Wel wil ik mijn familie, vrienden, Brentford FC en onze fans bedanken voor hun continue support tijdens een hele moeilijke tijd. Ik focus me nu op mijn terugkeer volgend seizoen”

