Brentford-coach weet niets van Eriksen-geruchten: ‘Hij zou alleen voor topclubs moeten spelen’

Van de Zandschulp en Griekspoor doen oude tijden herleven in Melbourne

Het lijkt niet eens zo bijzonder: twee Nederlanders in de tweede ronde van de Australian Open. Toch is het zo, de laatste keer dat het gebeurde is al bijna 20 jaar geleden. Destijds waren het Richard Krajicek en Sjeng Schalken, nu zijn het Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor.

18 januari