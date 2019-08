Brede glimlach Mitroglou na debuut: ‘Fans waren geweldig, ik voelde me erg goed’

Dat Mitroglou al direct bij de selectie zat, gold toch wel als een verrassing. De spits was pas net aangetrokken, had nog geen training in de benen en mocht ruim 10 minuten invallen. ,,Het plan was om op de bank te zitten, maar nu speelde ik. En daar ben ik gelukkig mee. Ja, ik was ook wel een klein beetje verrast. De kans dat ik zou gaan spelen was fifty-fifty. Ik heb geprobeerd direct klaar te zijn en om het team te kunnen helpen”, zei Mitrogol.



Mitroglou is een zeer ervaren aanvaller, die in een aantal grote competities (Engeland, Frankrijk, Portugal) heeft gespeeld en in Griekenland doorbrak bij Olympiakos. Daar leerde hij ook huidig PSV-aanvoerder Ibrahim Afellay kennen. Verder wist hij ‘niet zo veel’ van PSV. ,,Ik wist dat het een van de grootste clubs van Nederland is.”