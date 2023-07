Bredase verdediger Björn Hardley (20) verlaat Manchester United en gaat naar FC Utrecht

Hardley begon met voetballen bij Advendo en ging daarna naar DIA. Op jonge leeftijd werd hij gescout door NAC, waar hij van 2014 tot 2019 speelde in de jeugdopleiding. De Engelse topclub Manchester United nam de verdediger vervolgens over.

Van een debuut in het eerste elftal is het uiteindelijk niet gekomen, Hardley speelde zijn duels voornamelijk in het U23-team van United. In december 2021 zat Hardley op de bank van het ‘grote’ United tijdens het Champions League-duel op Old Trafford tegen Young Boys .

Tim Gilissen, de technisch manager in Utrecht, is blij met de komst van de Bredanaar. ,,Hij is een echte winnaar, iemand die er alles aan doet om het maximale uit zichzelf en zijn teamgenoten te halen. Hij kiest nu bewust voor deze stap in zijn carrière, om speelminuten te maken in de Keuken Kampioen Divisie.” Hardley tekent in Utrecht een contract tot medio 2025, zo maakt de club bekend.