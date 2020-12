Bredase topvechter Zimmerman eindigt bij comeback languit op het canvas

Oekraïne daagt UEFA voor sporttribu­naal na bizarre uitschake­ling Nations League

14:51 De Oekraïense voetbalbond daagt de UEFA voor het Internationaal sporttribunaal CAS na de toegekende nederlaag in het Nations Leagueduel met Zwitserland. Het duel ging in november niet door omdat de selectie van Oekraïne op last van de gezondheidsautoriteiten in Luzern in quarantaine moest vanwege een aantal coronabesmettingen. Door de beslissing degradeerde Oekraïne naar groep B.