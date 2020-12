Bredase rechter moet orde en rust brengen bij verdeelde judobond

Al meer dan dertig jaar beoefent Tessa Brouwer de sport aikido. Haar vaardigheden in deze tak van de budosport zullen de nieuwe voorzitter van de Judo Bond Nederland (JBN) aardig van pas kunnen komen. ,,Aikido betekent letterlijk: de weg van de harmonie”, vertelt Brouwer. ,,Het draait in deze sport niet om winnen of je tegenstander pijn doen maar om samenwerken met je opponent. De kern van aikido is: orde en rust brengen in een chaotische situatie.”