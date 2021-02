Bredase meerkamptweeling trainde gewoon bij de Asterdplas: ‘We werden vaak raar aangekeken’

Dit weekend staan de indoor NK meerkamp op het programma met aan de start de Bredase tweeling Anne en Myke van de Wiel. De kans is groot dat ze daar op het podium eindigen. De tweeling weet wat het is om op het ereschavot te klimmen. ,,Op de zevenkamp in de open lucht. Op de indoorbaan doen we een vijfkamp, maar ook daarvoor zijn we in de juiste vorm”, vertelt Anne. Het zou dit weekend zelfs een clean sweep voor atleten van Sprint kunnen worden: ook Nadine Broersen gaat voor een medaille.