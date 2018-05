Bredanaar Van Dijk ontgoocheld: Het is vreselijk, echt vreselijk

,,Het is vreselijk, echt vreselijk'', zei de Bredanaar na afloop van de wedstrijd. ,,Het is een gevoel dat ik niet nog een keer wil meemaken. We wisten dat het lastig zou worden, en ze (Real) hebben het ook soms moeilijk gehad. Alleen winnen ze wel met 3-1. We waren goed voorbereid en wisten hoe ze zouden spelen. Ik weet niet goed wat ik moet zeggen.''

Het hielp Liverpool natuurlijk niet dat sterspeler Mo Salah na dertig minuten naar de kant moest. ,,Mo is zeker belangrijk voor ons team. Het is frustrerend dat hij geblesseerd raakt. Natuurlijk missen we hem, maar we hebben nog genoeg kwaliteit op de bank zitten.''

,,Ik had de 1-0 niet eens gezien. Heel raar. Maar als een club als Real Madrid op voorsprong komt, weet je dat het nog lastiger wordt. Eerst komen we terug maar daarna maken ze een wonderdoelpunt. Die kwaliteit hebben ze wel.''

Schlemiel van de avond was Loris Karius, de Duitse Liverpool-doelman die erop los blunderde. ,,Maar we doen het samen, dit hoort bij het vak'', aldus Van Dijk. ,,Niet iedereen is perfect. Fouten maken hoort erbij. Jammer alleen dat het vanavond gebeurt. Als je doelpunten incasseert tegen Real weet je dat het lastig wordt om terug te komen. Je moet ook een goeie verliezer zijn en die medaille mee naar huis nemen. We hebben terecht verloren, en dat vind ik heel jammer.''