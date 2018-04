Bredanaar Van Dijk met Liverpool naar halve finale Champions League: tien beelden

halve finaleBredanaar Virgil van Dijk zorgde gisterenavond met Liverpool voor een gigantische stunt door het Manchester City van Pep Guardiola uit te schakelen. Na de 3-0 zege op Anfield werd ook in het Etihad Stadium gewonnen: 1-2. Van Dijk ging na drie minuten in de fout bij de tegentreffer (Gabriel Jesus), maar herpakte zich snel en maakte indruk met zijn spel. Na doelpunten van sterspeler Mo Salah en Braziliaans international Roberto Firmino was de wedstrijd gespeeld. De oud-speler van WDS'19 schaarde zich met zijn ploeg daardoor bij de laatste vier van het miljardenbal.

Wervelwind

Het was een regelrechte sensatie op Anfield, de heenronde. Als een wervelwind overrompelde het Liverpool van de Duitse trainer Jürgen Klopp favoriet Manchester City: 3-0. Bredanaar Virgil van Dijk gaf achterin geen krimp en leidde soeverein zijn achterhoede.

Krachtenspel

Van Dijk werd door zijn manager opgeroepen om in aanloop naar de return in Manchester naast hem te gaan zitten in de persconferentie. Het leek een sneer naar tegenstander Pep Guardiola, die afgelopen winter ook dolgraag gebruik had gemaakt van de diensten van de aanvoerder van Oranje. Van Dijk is ondertussen dolgelukkig in Liverpool. ,,Alles is geweldig."

Warming up

Een gespannen gezicht bij Bredanaar Van Dijk, die zich opwarmt. De oud-speler van WDS'19 verdedigt met Liverpool een 3-0 voorsprong op Manchester City. De winnaar plaatst zich voor de halve finale van de Champions League.

Line-up

De wedstrijd staat op het punt van beginnen. Behalve Van Dijk staat ook collega-international Georginio Wijnaldum in de basisopstelling van Klopp. De andere negen namen: Karius, Firmino, Lovren, Salah, Mané (bovenste rij, van links naar rechts), Oxlade-Chamberlain, Alexander-Arnold, Milner, Robertson (onderste rij, van links naar rechts).

Balverlies

Van Dijk moet na twee minuten toekijken hoe Gabriel Jesus na een stormachtige start City op voorsprong zet. De Bredanaar leidt zelf het balverlies waaruit de thuisploeg scoort. De wedstrijd lijkt helemaal opengebroken te zijn.

Ontsnapt

Liverpool moet aan de bak en wordt de eerste helft van het kastje naar de muur gestuurd. De 'Reds' ontsnappen aan de tweede tegentreffer, als Leroy Sané ten onrechte wordt teruggefloten wegens buitenspel. Liverpool ontsnapt. Van Dijk is een sta-in-de-weg.

Egyptische tovenaar

Hoe verder de wedstrijd vordert, hoe dichter Liverpool bij de halve eindstrijd is. Na een grote kans van Oxlade-Chamberlain is City gewaarschuwd, maar dan is daar toch weer Mo Salah. De Egyptische tovenaar stift de bal subtiel het doel in en lijkt het duel in het voordeel van de club uit de stad van de Beatles te beslissen. De gelijkmaker wordt uitbundig gevierd.

NOAD

Nooit opgeven, altijd doorzetten. Het is een leus die in het Bredase voetbal veelvuldig gebruikt wordt. Van Dijk werd in het verleden stelselmatig genegeerd door verschillende bondscoaches, maar heeft zich inmiddels als aanvoerder van Oranje opgewerkt naar de absolute wereldtop. De tweede helft is de robuuste verdediger niet te passeren.

Beslissing

Roberto Firmino beslist in de slotfase de wedstrijd in het voordeel van Liverpool: 1-2. Het is een geweldige prestatie, wat de ploeg van Klopp heeft geflikt. Met de in de Haagse Beemden opgegroeide verdediger als belangrijk puzzelstuk.

Koker

Liverpool gaat de koker in voor de loting van de halve finale van de Champions League. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum kunnen in die halve finale eventueel een landgenoot tegenkomen, aangezien Arjen Robben en Kevin Strootman met respectievelijk Bayern München en AS Roma ook nog vertegenwoordigd in het miljardenbal zijn. Waar gaat het sprookje eindigen?