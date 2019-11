Bredanaar Tom Boere bloeit op bij de ‘vergane glorie’ van Duitse club Uerdingen

Zesvoudig All Star Gasol levert contract in bij Trail Blazers

8:48 Pau Gasol staat niet langer op de spelerslijst van Portland Trail Blazers. De zesvoudig All Star, die in 2009 en 2010 kampioen van de NBA werd met Los Angeles Lakers, is herstellende van een operatie aan zijn linkervoet. Het herstel duurt langer dan verwacht, waardoor Gasol besloten heeft zijn contract in te leveren.