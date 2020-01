Bredanaar Pieter Buist boekt grootste zege uit carrière

Rangers haalt talentvol­le zoon van Hagi binnen

15:55 De Schotse voetbalclub Rangers FC heeft in de titelstrijd met Celtic de hulp ingeroepen van Ianis Hagi. De Roemeense international, zoon van de legendarische oud-topvoetballer Gheorghe Hagi, speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor de blauwe brigade uit Glasgow. De Rangers nemen Hagi tijdelijk over van de Belgische kampioen Racing Genk, waar hij niet verzekerd was van een basisplaats.