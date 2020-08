Bredanaar Mats Seuntjens keert terug in Nederland en tekent voor twee jaar bij Fortuna Sittard

In Limburg tekent Seuntjens een contract voor twee seizoenen met optie op een derde seizoen. De 28-jarige Seuntjens komt over van het Turkse Gençlerbirliği, waar hij het afgelopen seizoen tot 18 competitiewedstrijden kwam. De ploeg uit Ankara, het seizoen ervoor gepromoveerd naar het hoogste niveau, eindigde op de twaalfde plaats. Seuntjens kwam in de competitie niet tot scoren, wel leverde hij twee assists.

Seuntjens werd opgeleid door NAC. Na 130 wedstrijden (24 goals en 28 assists en een degradatie in 2015) wandelde Seuntjens in de zomer van 2016 transfervrij de deur uit. Bij AZ stond hij drie jaar onder contract. Het laatste jaar werd uiterst succesvol. Als voetballende spits was Seuntjens (vanaf november) onomstreden en met 2.994 minuten (totaal 38 duels) had hij een wezenlijk aandeel in de vierde plaats van AZ. Het leverde hem een buitenlandse transfer op. Na een jaar zit het Turkse avontuur er echter alweer op en keert hij terug naar Nederland.