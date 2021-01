Bredanaar Jean-Paul van Gastel keert als hoofdtrainer terug bij Guangzhou R&F

Roosenda­ler Desley Ubbink geniet van het leven als voetbal­avon­tu­rier: ‘Het maakt me sterker als persoon’

30 januari Al vanaf zijn negentiende speelt Desley Ubbink (27) in het buitenland. Nu is de middenvelder uit Roosendaal neergestreken in Polen. ,,Al die avonturen hebben me sterker gemaakt als persoon.”