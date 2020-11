Brazilië te sterk voor Venezuela, Uruguay wint ruim in Colombia

De vijfvoudig wereldkampioen dankte de zege aan een doelpunt van Liverpool-aanvaller Roberto Firmino in de 66ste minuut. Brazilië, dat aantrad zonder de geblesseerde sterspeler Neymar, is de enige ploeg in de Zuid-Amerikaanse groep van tien landen, die nog geen punten verspeelde. Dinsdag volgt een uitwedstrijd tegen Uruguay, dat met 0-3 won bij Colombia door goals van aanvallers Edinson Cavani, Luis Suárez en Darwin Núñez. Het was voor de 73-jarige Óscar Tabárez zijn honderdste zege als bondscoach.

Het aanstaande duel in Montevideo houdt de gemoederen bezig in Zuid-Amerika. ,,Duels met Uruguay zijn altijd oorlog”, zei de Braziliaanse verdediger Marquinhos. ,,We moeten goed voorbereid zijn, want het wordt hoe dan ook een moeilijke wedstrijd.” De Braziliaanse bondscoach Tite zag tegen Venezuela hoe zijn ploeg Neymar miste. Die heeft vorige maand in het duel uit de Champions League met Basaksehir een liesblessure opgelopen. Ook dinsdag is de ster van Paris Saint-Germain er vrijwel zeker niet bij.