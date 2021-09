Brazilië smult van relatiesores ‘transparante’ Hulk

Brazilië smult al dagen van het liefdesleven van de Braziliaanse international Hulk. De 35-jarige gewezen spits van onder meer Porto, Shanghai en Zenit Sint-Petersburg wordt voor de vierde keer papa. Niet heel gek. Wel nu de roddelpers in Zuid-Amerika weet wie de moeder is: Camila, de nicht van zijn... ex-vrouw.

Twaalf jaar lang was Hulk - officieel Givanildo Vieira de Souza - samen met Iran Angelo de Souza. Samen hebben ze drie kinderen: Ian (11), Tiago (9) en Alice (7). Tot ze in de zomer van 2019 uit elkaar gingen.

Lang was de spits niet alleen: hij hervond na vijf maanden al de liefde bij Camila, de nicht van zijn ex-vrouw en amper twee jaar jonger dan hij. Nieuws waarover in Brazilië snel met schande werd gesproken, hoewel Hulk de zaken met respect wilde afhandelen. De spits had de ouders van Camila opgezocht om hen het nieuws als eerste te vertellen. Het was zelfs Hulk die eigenhandig en naar eigen zeggen ‘transparant’ zijn nieuwe relatie naar buiten bracht via een communiqué en zijn sociale media.

Volledig scherm Hulk op een foto naast zijn vrouw Iran en helemaal rechts Camila. © instagram hulkparaiba

Ook Camila, naar verluidt het favoriete nichtje van Iran, reageerde toen. ,,Tante Iran, ik wil me met dit bericht niet verantwoorden of niets uitleggen, maar ik moet je spijtig genoeg wel iets zeggen wat ik je niet in het gezicht kan doen”, zo richtte ze zich tot haar tante.

Met een dankbaar hart wil ik het nieuws delen dat ik voor de vierde keer vader word Hulk ,,Ik hou veel van je en heb het beste voor met jou, al is dat nu waarschijnlijk niet relevant. Daarom dit bericht. Ik had nooit gedacht dat dit zou kunnen gebeuren, maar niemand kan zijn of haar hart sturen. Gevoelens laten zich niet commanderen. Sorry voor alles. Als ik kon kiezen, zouden we dit niet hoeven mee te maken. Maar het leven loopt soms anders dan we het wensen."

Na een buitenlands avontuur van maar liefst 16 jaar (voor Porto, Zenit en het Chinese Shanghai ) keerde Hulk in februari van dit jaar terug naar zijn thuisland. Bij Atlético Mineiro is hij aan een goed seizoen bezig, met 8 treffers en 5 assists in 19 wedstrijden.



En in zijn recentste Instagrampost heeft Hulk nog goed nieuws: zijn Camila (33) is zwanger. ,,Met een dankbaar hart wil ik het nieuws delen dat ik voor de vierde keer vader ga worden. Mijn hart loopt over van geluk en tegen God kan ik niets anders zeggen dan bedankt.”

