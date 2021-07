Brazilië na nipte zege op Chili naar laatste vier Copa América

Brazilië heeft de halve finales bereikt van de Copa América in eigen land, door een minimale 1-0 zege op Chili. Het gastland speelde vrijwel de gehele tweede helft met een man minder, nadat aanvaller Gabriel Jesus kort na rust met een rode kaart van het veld was gestuurd. Brazilië ontmoet maandag in de halve finale Peru, dat eerder op de avond in een spektakelstuk en na strafschoppen Paraguay versloeg.

In stadion Nilton Santos, thuishaven van de in verval geraakte en tegenwoordig in de tweede divisie uitkomende voormalige topclub Botafogo uit Rio de Janeiro, domineerde Chili de openingsfase. De ploeg van de routiniers Alexis Sanchez en Arturo Vidal zette volop druk en liet Brazilië niet het geliefde snelle combinatiespel spelen.

Volledig scherm Gabriel Jesus (links) krijgt rood nadat hij Eugenio Mena in het gezicht heeft geraakt. © AP Kort na rust explodeerde het duel, nadat de net ingevallen Lucas Paquetá fraai scoorde na een combinatie met Neymar. Twee minuten later moest Brazilië met tien man verder na rood voor aanvaller Gabriel Jesus. Die raakte met een hoog geheven been Eugenio Mena in het gezicht.

Brazilië trok zich daarna terug op eigen helft en loerde via de snelle Neymar en Richarlison op een counter. Chili drong steeds meer aan en leek een kwartier na rust ook te scoren. De treffer van Eduardo Vargas werd na consultatie van de VAR echter geannuleerd wegens buitenspel in een eerdere fase van de aanval.

In het vervolg kon het duel alle kanten op. Chili raakte de lat boven doelman Ederson via invaller Benjamin Brereton. Tegelijkertijd vond Neymar steeds meer gaten in de Chileense defensie en was hij een paar keer dicht bij een goal.

Met kunst en vliegwerk weerstond de titelverdediger van 2019 het Chileense slotoffensief, waarin Vargas kort voor tijd nog in riante positie miste en Ederson moest redden op een inzet van Palacios.

De halve eindstrijd tegen Peru, die ook in het Nilson Santos zal worden gespeeld, is een herhaling van de finale van twee jaar geleden. In het Maracanã van Rio de Janeiro won Brazilië toen met 3-1