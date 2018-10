Brazilië klopt Argentinië in Saoedi-Arabië

Het Braziliaanse voetbalelftal heeft de prestigestrijd met Argentinië gewonnen. De twee Zuid-Amerikaanse grootmachten troffen elkaar in Saoedi-Arabië voor de ‘Superclásico de las Américas’. De Brazilianen wonnen in het stadion van Djedda, waar ruim 60.000 toeschouwers zaten, met 1-0 dankzij een doelpunt diep in blessuretijd van Miranda.