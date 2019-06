Brazilië kan fans nog niet bekoren: ‘Jonge spelers gevoelig voor boegeroep’

,,Natuurlijk hebben we de negatieve reacties gehoord'', zei bondscoach Tite na afloop. ,,Jonge spelers zijn daar gevoelig voor en de coach ook. We moeten daarvoor echter begrip opbrengen. Het betekent dat we meer vooruit moeten gaan voetballen en daardoor ook meer kansen creëren. Dan volgt er vanzelf applaus.‘’



Het stadion was met 46.000 bezoekers slechts voor 70 procent bezet. De voetbalfans in São Paulo, en ook in Rio de Janeiro, staan bekend als nogal kritisch en wispelturig.



,,We hebben karakter getoond’', zei aanvoerder Dani Alves. ,,In São Paulo zijn er veel fans van diverse clubs. Daardoor is het best wel moeilijk voor ons om hier het publiek achter ons te krijgen. Ik kon op een bepaald moment zelfs de aanwijzingen van Tite gewoon goed horen op het veld’', doelde hij op de stille omstandigheden in het stadion.



Brazilië, dat voor de eerste keer sinds 1989 het Zuid-Amerikaanse kampioenschap weer eens organiseert, speelt de tweede groepswedstrijd dinsdag tegen Venezuela in Salvador de Bahia. ,,Daar zal alles anders zijn’', blikte Alves vooruit naar het duel in zijn geboortestreek. ,,De mensen daar zien de Braziliaanse ploeg graag aan het werk. Zij missen ons en willen de energie die we leveren graag weer voelen. Ik weet zeker dat er in Bahia veel meer sfeer zal zijn.’’