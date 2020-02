Brazilië herdenkt wereldtitel 1970 met standbeeld Pelé

Testdagen F1 Räikkönen rijdt snelste tijd en zorgt voor rode vlag op door 'DAS' gedomineer­de testdag

19:17 Kimi Räikkönen heeft de tweede testdag in Barcelona afgesloten met de snelste tijd. De Finse coureur reed in zijn Alfa Romeo in het laatste uur een rondje van 1.17,091 en was daarmee twee tienden rapper dan Sergio Perez (Racing Point), wiens naam bijna de hele dag bovenaan had gestaan.