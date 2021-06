Brazilië boekt ver in blessuretijd controversiële zege in Copa América

Het gastland kwam in de 78ste minuut op gelijke hoogte via Roberto Firmino. De Colombianen beklaagden zich na die goal bij scheidsrechter Néstor Pitana, omdat in de aanloop naar die treffer de bal tegen de Argentijnse arbiter aan was gekomen. Normaal gesproken wordt het spel dan stilgelegd en volgt een scheidsrechtersbal. Pitana liet echter doorgaan, waarna Firmino de 1-1 binnenkopte. Ook na bestudering van de videobeelden liet de Argentijn, die in 2018 de WK-finale floot, de treffer staan.