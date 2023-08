Braziliaanse voetbalster Dani Alves verder in het nauw: jarenlange gevangenisstraf dreigt in verkrachtingszaak

Amerikaans wielerta­lent (17) veronge­lukt tijdens training voor WK in Glasgow

Triest nieuws uit de wielerwereld. Het Amerikaanse talent Magnus White is overleden nadat hij tijdens een training werd aangereden door een auto. Hij was zich aan het voorbereiden op de WK van deze week in Glasgow, waar hij de cross-country (mountainbike) voor junioren zou rijden. White werd slechts 17 jaar.