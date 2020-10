Braziliaanse minister wil Robinho 'onmiddellijk de gevangenis in'

,,Onmiddellijk de gevangenis in, ik heb niets meer te zeggen", aldus Alves tegen het Braziliaanse Marca. ,,Geen enkele verkrachter mag worden toegejuicht.” De voormalige speler van Real Madrid, Manchester City en AC Milan keerde vorige week terug bij zijn club Santos, maar zag tot zijn frustratie zijn pas ondertekende contract snel verscheurd worden vanwege de rechtszaak. Robinho werd drie jaar geleden veroordeeld tot negen jaar celstraf voor zijn rol in een groepsverkrachting van een vrouw in Milaan. Hij zegt onschuldig te zijn en is in beroep gegaan. Robinho werd in 2009 al eens vrijgesproken van verkrachting toen hij voor Manchester City voetbalde.