Braziliaanse bondscoach vindt dat Messi meer respect moet tonen

De Braziliaan reageerde op de rode kaart die Messi kreeg in de wedstrijd om de derde plaats tussen Argentinië en Chili.



,,Aan deze corruptie zouden we niet mee moeten werken", foeterde Messi, die er van overtuigd is dat alles in het teken van de eindzege voor het gastland stond. ,,We zijn het helemaal zat hier. Er is bij deze Copa totaal geen respect voor ons. Het voetbal raakt verziekt, de mensen kunnen er op deze manier niet meer van genieten."

Volgens Tite moet Messi voortaan zorgvuldiger zijn bij het kiezen van zijn woorden.