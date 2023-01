Braziliaans tennisduo wint gemengd dubbelspel Australian Open

Geblesseer­de Botic van de Zandschulp onzeker voor deelname aan Daviscup

Het is onzeker of Botic van de Zandschulp volgende week met de Nederlandse tennissers mee kan doen in de wedstrijd tegen Slowakije in de Daviscup. De Nederlandse nummer 1 heeft een spiertje in zijn bovenbeen gescheurd, meldt hij op Twitter. ,,Hopelijk ben ik op tijd fit voor de Daviscup.”

26 januari