Brawn: Formule 1 wil alles doen om Force India te redden

,,Ik hoop echt dat er in de komende dagen of weken een oplossing komt en dat Force India wordt gered. Het team is de afgelopen jaren een prachtig voorbeeld geweest van wat je kunt presteren met beperkte middelen. We zullen er alles aan doen Force India te helpen'', aldus Brawn op de website van het vakmagazine Autosport.



Force India heeft een van de kleinste budgetten in de Formule 1, maar wist de afgelopen twee seizoenen als vierde te eindigen in het kampioenschap van de constructeurs.