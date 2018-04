Brandt verlengt contract bij Leverkusen

Brandt speelde al veertien keer voor de nationale ploeg en hoopt op een plaatsje in de selectie van Joachim Löw voor het WK van deze zomer in Rusland. Ondanks vermeende interesse van Europese topclubs heeft Brandt besloten in Leverkusen te blijven. ,,Ik zie dat er hier iets groots aan het groeien is", zegt de aanvaller. ,,De recente contractverlengingen van Jonathan Tah en Lars Bender zijn al een signaal. We willen titels winnen."