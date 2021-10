Bram zoekt op de fiets naar sponsors om eigen kartdroom levend te houden

Karten en niets anders dan karten. De 18-jarige Bredanaar Bram Ossewaarde zet álles opzij voor de sport. Hij gaat niet uit, koopt niks geks, geeft hoogstens wat geld uit om naar zijn vriendin te reizen. Als zijn vrienden op vrijdagavond de kroeg induiken, sleutelt Ossewaarde nog aan zijn kart. Het racebloed zit in de familie, ook vader Bas is er gek van. ,,Ik keek vroeger met hem naast me in de Maxi-Cosi naar de Formule 1.’’

Het doek viel

Sinds zijn twaalfde reed Ossewaarde kartwedstrijden. Hij leek op weg naar een mooie carrière. ,,Ik hou van het competitie-element en al die factoren waar je rekening mee moet houden rondom en tijdens het racen. Mijn laatste wedstrijd van 2020 ging heel goed. Ik wilde voor de Nederlandse titel gaan. Maar toen stopte het seizoen door corona.’’

Niet voor even, want anderhalf jaar later wacht hij nog steeds op zijn volgende race. ,,Mijn vader was mijn hoofdsponsor, met zijn eigen bedrijf. Maar ook hij werd hard geraakt door de coronacrisis. Hij verloor het overgrote deel van zijn winst en kon de sport niet meer betalen.’’ Pijnlijk. Vader Bas: ,,Ik voelde me leeg, gefrustreerd en het schuldgevoel knaagde aan me. Maar ik kon niet anders. Ja, je hebt ook ouders die zich in de schulden steken om hun kind aan het karten te houden. Maar dat ging mij echt te ver.’’ Voor één seizoen karten moet je al op minstens 15.000 euro aan kosten rekenen, vertelt Bas. ,,Ik had het liefst alle kartspullen verkocht, dan werden we er niet meer mee geconfronteerd. Achteraf ben ik blij dat we dat niet hebben gedaan.’’

Psycholoog

Bram viel in een dal door de coronacrisis en zijn gevallen kartdroom. ,,Mijn leven stortte in, alles draaide om het karten. Ik heb echt hulp van een psycholoog nodig gehad om hieruit te klimmen.’’ Een idee van zijn vader gaf hem het laatste zetje uit dat dal. ,,Ik had al een YouTubekanaal waarin ik verslag deed van mijn kartwedstrijden. Mijn vader vroeg me: ‘Waarom ga je met dat account geen geld proberen te verdienen?’’’

En zo geschiedde. Ossewaarde heeft maandelijks zo’n 600.000 unieke bezoekers, verdeeld over twee kanalen. Hij filmt zichzelf in de simulator en geeft commentaar bij races op televisie. Hij probeert sponsoren te vinden, die in ruil reclame krijgen op het YouTubekanaal van de tiener. Daarnaast runt hij een webshop met onderhoudsartikelen voor de kart. Hij promoot zijn idee ook regionaal. ,,Sinds een maand fiets ik iedere dag met honderd flyers in mijn rugzak langs bedrijven. Ik stap binnen, doe mijn verhaal en druk mensen die flyer in de hand. Hopelijk willen ze mij helpen met het waarmaken van mijn droom.’’

Hoogbegaafd

Dat hij het ver kan schoppen in de kartsport, daar is hij van overtuigd. Sinds 2019 maakt Ossewaarde naar eigen zeggen grote stappen in de kleine wagentjes. ,,We zijn toen in een ander kartmerk gaan rijden, hebben een monteur en sportpsycholoog in de arm genomen. Ook die psycholoog heeft voor mij een groot verschil gemaakt.’’ Zijn vader: ,,Bram is hoogbegaafd en raakt daardoor snel verveeld. Dankzij die sportpsycholoog kon hij dat in zijn voordeel omzetten, door zich extra te focussen op bijvoorbeeld het bandenonderhoud.’’

Wat zijn droom is? Nog steeds die Nederlandse titel. ,,En dan naar het WK. Ja, dat lijkt me echt heel mooi.’’