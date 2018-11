Brahim Díaz schiet Manchester City naar kwartfinale League Cup

Guardiola koos voor een sterk team tegen Fulham, met basisspelers als Vincent Kompany, John Stones, Kevin de Bruyne, Leroy Sané en Gabriel Jesus in de basis. Ook kregen een paar talenten de kans om zich te bewijzen: Phil Foden, Brahim Díaz en Arijanet Muric, de negentienjarige doelman die het seizoen nog begon bij NAC Breda. Muric kreeg weinig te doen tegen een pover Fulham (achttiende in de Premier League), maar de negentienjarige Brahim Abdelkader Díaz (Spaanse moeder, Marokkaanse vader) greep zijn kans wel om Guardiola te tonen dat hij klaar is voor het grote werk. De linksbenige aanvaller maakte op zijn zestiende de overstap van Málaga naar Manchester City, waar hij samen met Phil Foden al jaren tot de meest veelbelovende talenten behoort. Met twee fraaie goals maakte hij die reputatie vanavond weer eens waar. Díaz opende na 18 minuten de score, maakte er na 65 minuten ook 2-0 van en werd in de 80ste minuut afgelost door Riyad Mahrez. Het waren voor Díaz zijn eerste twee goals in zijn vijftiende optreden in de hoofdmacht van City.