Brady voor het eerst naar laatste vier in New York

Roeblev vecht zich naar kwartfina­les US Open

7:17 Andrej Roeblev heeft voor de tweede keer in zijn carrière de kwartfinales van de US Open bereikt. De als tiende geplaatste Rus schakelde in vier sets de nummer zes van de ranking, de Italiaan Matteo Berrettini uit: 4-6 6-3 6-3 6-3.