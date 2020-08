Brady pakt in Lexington eerste WTA-titel

Brady versloeg in de finale Jil Teichmann uit Zwitserland in twee sets: 6-3, 6-4. De Amerikaanse verloor geen enkele set op het toernooi in Lexington. Een dag eerder had ze Cori Gauff met 6-2, 6-4 uit de finale gehouden.



Het toernooi in Lexington is het eerste toernooi in de Verenigde Staten sinds de uitbraak van het coronavirus. Over twee weken begint in New York de US Open. Daarvoor wordt nog het WTA-toernooi van Cincinnati gespeeld, maar dat wordt vanwege het coronavirus dit jaar ook gespeeld op de banen van Flushing Meadows in New York.