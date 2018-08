Braafheid naar nieuwe club in Texas, Courtois wil transfer forceren

Gaat Hakim Ziyech nog weg bij Ajax? Wat doet Real Madrid na het vertrek van Cristiano Ronaldo? De transfermarkt is aangekomen een rumoerige periode. Nog een paar weken draait de carrousel op volle toeren. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Zaakwaarnemer Courtois zet druk op Chelsea

De druk op Chelsea om Thibaut Courtois (26) aan Real Madrid te verkopen wordt opgevoerd. In een statement aan The Sun zet agent Christophe Henrotay de puntjes op de i. Henrotay: ,,Thibaut wil dichter bij zijn kinderen zijn. Er ligt een redelijk voorstel op tafel.” Chelsea blijft echter ‘neen’ zeggen. ,,Ik lees overal dat Chelsea zegt dat de bal in het kamp van Thibaut ligt, maar hij heeft de club duidelijk laten weten dat een transfer naar Madrid voor hem de beste optie is. Een belangrijke beslissing voor hem, want hij wil dichter bij zijn familie zijn en er ligt een voorstel op tafel bij Chelsea.''

Courtois zelf is er al een tijdje uit met Real Madrid. In de Spaanse hoofdstad zou er een contract van vijf jaar klaarliggen voor de Belgische keeper. De transfermarkt in Engeland sluit donderdag.

Morata blijft bij Chelsea

Alvaro Morata gaat deze zomer niet weg bij Chelsea. Dat zei de spits in gesprek met de Daily Mirror. ,,Op de eerste dag van de voorbereiding heb ik met de directeur en de manager gesproken en gezegd dat ik bij Chelsea wil blijven. Ze zeiden dat ze veel vertrouwen in mij hadden en dat ze wilden dat ik bleef.''

