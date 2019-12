Zege Everton bij debuut Ancelotti, Chelsea onderuit

Calvert-Lewin kopte de voorzet van Djibril Sidibé heerlijk binnen. Het was een belangrijke goal, want de achterstand van Everton op Burnley bedraagt nu nog maar twee punten.

Everton heeft halverwege het seizoen 22 punten en is daarmee voorlopig dertiende. Doelman Maarten Stekelenburg zat donderdag op de bank bij Everton. Bij Burnley gold hetzelfde voor verdediger Erik Pieters.

Mikel Arteta moest bij zijn eerste wedstrijd als Arsenal-trainer wel genoegen nemen met een punt. Bournemouth hield de Londense club op 1-1. De thuisclub kwam tien minuten voor de rust dankzij Dan Gosling op voorsprong. De gelijkmaker kwam na ruim een uur van - wie anders - Pierre-Emerick Aubameyang. Hij maakte zeven van de laatste negen uitgoals van Arsenal.

Bekijk hier de samenvatting van Bournemouth - Arsenal

Nummer 4

Chelsea moet vrezen voor de vierde plaats in de Premier League. De ploeg van Frank Lampard ging in eigen huis met 0-2 onderuit tegen Southampton. Het betekende voor Chelsea al de derde nederlaag in de laatste vier competitieduels.

Nog een opvallende statistiek: het was voor Chelsea de eerste nederlaag sinds 2003 op Boxing Day. De laatste nederlaag op tweede kerstdag was in 2003, bij Charlton Athletic (4-2). Sindsdien wonnen de ‘Blues’ negen keer op Boxing Day, vijf keer speelden ze gelijk.

Bekijk hier de samenvatting van Chelsea-Southampton

Michael Obafemi bracht met een knal in de bovenhoek Southampton na een halfuur spelen op voorsprong. Nathan Redmond besliste ruim een kwartier voor tijd de wedstrijd. Chelsea-middenvelder N’Golo Kanté tikte de bal onbedoeld precies over teamgenoot César Azpilicueta in de voeten van de vrijstaande Redmond, die beheerst afrondde.

Volledig scherm © REUTERS

Spurs

Eerder vandaag won Tottenham Hotspur, de nummer vijf, wel. Dele Alli en Harry Kane hebben José Mourinho toch nog enigszins fijne feestdagen bezorgd. Het superduo bezorgde Spurs na het echec van zondag tegen Chelsea een zwaarbevochten overwinning op Brighton & Hove Albion (2-1). Het maakte het verdriet voor Mourinho van eerste kerstdag, toen zijn hond overleed, iets draaglijker.

Mourinho liet voor het treffen met Brighton in een tv-interview weten dat het geen fijne kerst was geweest. ,,Eerlijk gezegd is het een verdrietige tijd. Mijn hond is overleden. En de hond behoorde tot onze familie. Maar we moeten verder.”

Lange tijd leek het er vanmiddag op dat Mourinho en Spurs de feestdagen ook tegen Brighton met een kater moesten afsluiten. Pas in de tweede helft poetseten Kane en Alli een achterstand van de bezoekers uit zuid-Engeland uit de eerste helft - kopbal van Adam Webster - weg. Bij middenmotor Brighton keek de gepasseerde Davy Pröpper negentig minuten toe. Michel Vorm zat als tweede keeper op de bank bij Tottenham.