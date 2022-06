Voormalig ADO-coach Alan Pardew is woest op racistische fans en verscheurt contract bij CSKA Sofia

Racisme-rel overscha­duwt eerste finale­plaats Pinoké in play-offs om titel

De hockeyers van Pinoké hebben voor het eerst de finale bereikt van de play-offs om de Nederlandse titel. Pinoké won voor eigen publiek ook het tweede duel met Amsterdam in de best-of-threeserie: 3-0. Vorige week zegevierde de ploeg van coach Jesse Mahieu in het eerste duel via shoot-outs.

21 mei