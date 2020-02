Van Bommel: De Bundesliga fascineert mij al jaren

Dat zegt Van Bommel in een interview met het Duitse weekblad Sport Bild. Daarin treedt hij voor het eerst in de media sinds zijn ontslag bij PSV, op 16 december. Daarover wil Van Bommel alleen in zijn algemeenheid iets kwijt. ,,We speelden goed, maar haalden de punten niet. Voor een jonge spelersgroep is het lastig om daarmee om te gaan. Uiteindelijk heb ik als trainer de consequenties moeten dragen voor de resultaten.”