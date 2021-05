UEFA-baas Ceferin ziet ‘Final Four’ in CL zitten: ‘Meer geld en spanning’

De UEFA heeft vorige maand wel enkele veranderingen doorgevoerd in het format. De Champions League breidt uit van 32 naar 36 clubs en het huidige poulesysteem met groepen van vier verdwijnt. In plaats daarvan spelen deelnemers in de eerste fase tien duels, vier meer dan nu, met extra inkomsten tot gevolg.

De knock-outfase vanaf de achtste finales blijft echter intact en daar wil Ceferin dus ook in veranderen. Vanaf 2024 zou de Final Four ingevoerd kunnen worden. ,,We zijn erover aan het discussiëren, maar het is niet beslist. We vonden de ‘Final 8' vorig jaar in Portugal leuk”, verwees Ceferin naar de slotfase van de Champions League van vorig jaar, toen de kwartfinales, halve finales en finale vanwege de coronapandemie in Lissabon werden afgewerkt. ,,Maar een ‘Final 8' duurt meer dan twee weken en dat is te veel.”