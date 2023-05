‘Paris Saint-Germain schorst Lionel Messi voor twee weken na verboden tripje naar Saoedi-Arabië’

Met video Bidon met ‘huiswerk’ betaalt zich uit bij gestopte strafschop in degradatie­strijd

Oefenen op strafschoppen, energie steken in details? Ajax-trainer John Heitinga wilde er zondag in de Kuip niets van weten bij de penaltyserie in de finale van de Toto KNVB Beker tegen PSV. De Brabanders hielden de beker in Brabant en de Amsterdammers slikten vanaf elf meter een bittere pil. Ze hadden een voorbeeld kunnen nemen aan Everton-doelman Jordan Pickford.