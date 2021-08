Na gedwongen vertrek Messi is Barcelona nog steeds in rouwstemming

Exclusief NAC-back Maria blijft positief na turbulente interland­zo­mer: ‘Alles gebeurt met een reden’

7 augustus De vraag is nog of Michaël Maria fit is voor de eerste competitiewedstrijd, maar de immer positieve NAC-back heeft veel zin in het nieuwe seizoen. Nagenoeg zonder vakantie meldde hij zich deze zomer weer in Breda, na een turbulente interlandperiode.