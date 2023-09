Duitsland in rep en roer na ‘vernedering’ tegen Japan: ‘Tentoonstelling van alles wat fout gaat in het Duitse voetbal’

Column Johan Gabriëls | Boodschap aan ESPN: de NAC-supporter gelooft niet in sprookjes

Hij is oud-speler van NAC en loopt al zijn hele leven rond in het (amateur)voetbal. Eens per week laat Johan Gabriëls zijn licht schijnen op het gekke voetbalwereldje. Deze week richt hij zijn pijlen op ESPN. De voetbalzender die er voor de fans zegt te zijn, maar is dat wel zo?