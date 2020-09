Boze Vettel beleeft nieuw dieptepunt in kwalificatie op Monza: ‘Wat een zooitje’

Van de Zandschulp en Griekspoor lopen finaleplek in Ostrava mis

14:37 Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn gestrand in de halve finale van het challengertoernooi in het Tsjechische Ostrava. De 24-jarige Van de Zandschulp verloor in de halve finale van de Rus Aslan Karatsev in twee sets: 6-3 6-3. De Russische nummer 140 van de wereld brak de Nederlander, die 36 plekken lager staat, drie keer. Van de Zandschulp wist zijn vier breakkansen niet te benutten.