Boze UEFA beslist morgen over Champions League-finale in Sint-Petersburg

,,De UEFA deelt de grote bezorgdheid van de internationale gemeenschap over de ontstane situatie in Europa en veroordeelt met klem de aanhoudende Russische militaire invasie in Oekraïne”, staat in een verklaring. ,,Als bestuursorgaan van het Europese voetbal werkt de UEFA onvermoeibaar aan de ontwikkeling en bevordering van het voetbal volgens gemeenschappelijke Europese waarden, zoals vrede en respect voor mensenrechten. We zijn solidair met de voetbalgemeenschap in Oekraïne en staan klaar om hulp te bieden aan het Oekraïense volk.”