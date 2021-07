Boze reacties na crash Max: ‘Laat Hamilton in Berghuis-shirt door Rotterdam lopen’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Sportverslaggever Jack van Gelder begrijpt er ook maar weinig van. Hij schrijft: ‘Hamilton is schuldig aan de crash van Verstappen en krijgt maar tien seconden straf? En wij als voetballers maar zeuren over scheidsrechters en VAR.’ Ook voormalig omroepbestuurder is met stomheid geslagen door de regels in de Formule 1. ‘Interessante sport waar je je tegenstander mag uitschakelen, daaraan schuldig bevonden wordt maar gewoon je WK punten mag binnenhalen’, schrijft hij.



Iemand suggereert geen Formule 1 meer te willen kijken als Hamilton wegkomt met deze actie. Zijn tweet kan al op meer dan 100 likes rekenen. Een ander schrijft: ‘Bijkomende straf: We mogen komende week iedereen in een Mercedes een middelvinger geven', ook die tweet wordt veelvuldig geliket.