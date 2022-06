Boze Joris van Gool blijft door slechte start steken op zilver: ‘Het is de rode draad’

Joris van Gool kwam vrijdagavond in Apeldoorn driehonderdste tekort om op de 100 meter de sprinttitel te heroveren. Weer was de start zijn bron van ergernis.

De start. Dat was jarenlang de drijvende kracht achter de successen van sprinter Joris van Gool. Dit seizoen hapert die startmotor plots. Het gevolg is dat voor de 24-jarige atleet uit Rijen de tijd steeds meer gaat dringen als het aankomt op plaatsing voor de 100 meter op het WK atletiek, dat volgende maand wordt gehouden in het Amerikaanse Eugene. Daarvoor is een tijd nodig van 10.05. Tot dusverre is Van Gool blijven steken op 10.28, een tijd die hij eind mei liep in Duitsland. Zijn pr van 10.16 staat alweer drie jaar.

Quote De slechte start is een beetje de rode draad van dit seizoen. Joris van Gool

,,Het is een beetje de rode draad van dit seizoen”, zo kon Van Gool een en ander nog relativeren na een ‘dramatische start', in de halve finale. ,,Dit gebeurt er waarschijnlijk als je veel tijd besteedt aan de andere dingen die verbeterd moeten worden. Maar ondanks die start win ik hier wel de halve finale. (lachend) We komen er daarom denk ik wel uit.”

Boos op starter

Enkele uren later in de Apeldoornse avond stond het gezicht van de Brabander echter op onweer nadat hij in de finale achter Raphael Bouju als tweede over de streep was gekomen in een iets snellere tijd: 10.30. Weer was de start de grootste bron van ergernis. Maar dit keer om een totaal andere reden. Als een ontplofte sprintbom richtte de woede van de Spiridon-atleet zich op de starter. ,,Ik weet niet waar die man mee bezig was”, zo zocht Van Gool al foeterend bijval bij de als achtste geëindigde Churandy Martina. ,,Dit was gewoon bullshit.”

Wat er was gebeurd? Nadat Van Gool als eerste van de negen finalisten was gaan zitten in het startblok kreeg hij naar eigen zeggen van de starter te horen: ‘Baan vijf, voet’. ,,Geen idee wat hij daarmee bedoelde, maar in zo’n geval verwacht je een herstart. Nu liet hij ons een halve minuut in het startblok zitten en weet je niet wat je verkeerd doet.”

Quote Normaal kan ik een heel verhaal vertellen over mijn race, maar nu niet. Joris van Gool

Van sprinters in het wielrennen is bekend dat ze na een verloren spurt een uur lang niet aanspreekbaar zijn. Bij Van Gool was dat vrijdagavond niet anders. Alle opgepompte adrenaline zocht een uitweg. ,,Normaal kan ik een heel verhaal vertellen over mijn race, maar nu niet", klonk het richting de media.

Kampioen Bouju

Die race begon dit keer sterk. Links van hem was ook de 20-jarige Raphael Bouju goed weg. De twee stormden zij aan zij richting de finish. ,,Het was een hard gevecht”, zo keek Bouju terug op zijn gouden race. ,,Na 40 meter kwam ik naast hem, maar vanaf 60 meter liep hij bij me weg. Toch kreeg ik hem nog te pakken op het einde.”

Eén ding vergat Van Gool niet in al zijn boosheid. Hij ging op zoek naar Bouju om hem te feliciteren. ,,Raphael heeft goed gelopen. Ik heb daarom geen zin om de uitslag aan te vechten.”

De twee zullen elkaar op het WK nog hard genoeg nodig hebben trouwens. Want Van Gool en Bouju zijn er nog niet in geslaagd om de WK-limiet te lopen. Toch gaan de twee sowieso naar Eugene, omdat Nederland met de 4x100-ploeg al wel geplaatst is.