Boy de Jong wil vanwege corona bij familie zijn en laat contract ontbinden in Zuid-Afrika

,,Ik vond het geweldig om hier keeper te zijn, maar ik heb er vanwege de coronacrisis voor gekozen terug te keren naar Nederland”, zei De Jong op de website van zijn club.



,,Omdat Zuid-Afrika de grenzen sloot en ook in Nederland de maatregelen zijn aangescherpt, kon ik alleen deze dagen nog op het vliegtuig stappen. Het was de keuze: of in Zuid-Afrika blijven of bij mijn familie zijn. Ik heb voor het laatste gekozen. Om eerlijk te zijn, maak ik me echt zorgen. Neem corona niet licht op, ik denk dat het iets verschrikkelijks is. Misschien dat ik de toekomst terugkeer naar Zuid-Afrika, maar eerst moeten we afrekenen met corona.”