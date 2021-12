Boxing Day: deze wedstrijden worden nog wel gespeeld vandaag

Sensatione­le eerste dagen op WK darts: 9-dar­ters, uitzinnige fans en pijn bij Barney

De eerste en tweede ronde van het WK darts zitten erop en de overgebleven spelers genieten in Engeland tijdens de kerstdagen van een korte pauze. Tijdens het eerste deel van het wereldkampioenschap is al genoeg gebeurd. We blikken terug.

25 december