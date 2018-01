Bouhuijzen boekt historische zege met NAC in e-divisie: 'Zondag ga ik de Grote Markt op'

Ook in het duel met PEC koos Bouhuijzen weer voor een NAC-speler. Zo maakte Thierry Ambrose deel uit van zijn digitale basiself. ,,Hij is snel, dat is belangrijk op FIFA. Daarnaast is het gewoon leuker om met een NAC-speler te scoren, daarom stel ik altijd Ambrose als aanvaller op." Uiteindelijk wist Ambrose zelfs het verschil te maken. Na een 0-1 achterstand maakte Bouhuijzen op slag van rust gelijk. In de 88e minuut pakte de keuze voor Ambrose definitief goed uit; via een strafschop trok de NAC de wedstrijd naar zich toe. Nadat Ambrose in de 90e minuut voor de tweede keer toesloeg was het game-over.