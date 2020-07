Bottas op pole bij eerste race van seizoen, Verstappen start op mediums van P3

Door Arjan Schouten

De brute snelheid lag bij Mercedes hoger in Oostenrijk, dat was het hele weekend al vrij duidelijk. Maar Red Bull Racing anticipeerde alvast met een tactisch foefje, door met Max Verstappen als enige te gokken op de mediumbanden in Q2. Als achtste stootte hij door naar Q3, wat de Nederlander de mogelijkheid geeft om morgen als enige vooraan het veld te starten op de mediums, tussen de andere toppers op de softs. ,,We hebben nu een andere band om op te starten, dus het kan nog wel eens interessant worden”, meende Verstappen. ,,Hopelijk speelt dit in ons voordeel. Mercedes was vandaag van een ander niveau, maar ik ga ze het morgen zo moeilijk mogelijk maken.”

Valtteri Bottas scoorde in Spielberg zijn twaalfde poleposition in 1.02,939, ondanks een mislukte slotronde waarbij hij door grind en gras schoot. ,,Dit gevoel heb ik gemist, het voelt zo goed na al die maanden rust”, jubelde de Fin. ,,We hebben een geweldige prestatie neergezet als team.”

Daar was geen woord aan gelogen, want teammaat Lewis Hamilton maakte de 1-2 voor Mercedes compleet door op slechts 0,012 beslag te leggen op P2, het kleinste verschil ooit op de Red Bull Ring. Verstappen volgde dus als derde op een halve tel.

Daarachter was de verrassing veel groter, omdat er geen Ferrari’s volgden. De Italianen zijn overduidelijk nog zoekende, zo kwam Sebastian Vettel niet eens door naar Q3. De Duitser start morgen als elfde. En Charles Leclerc, vorig jaar nog op pole, mag ook pas als zevende vertrekken. De vierde plaats was nu verrassend voor McLaren-coureur Lando Norris, voor Alexander Albon van Red Bull.

Voor Verstappen wacht dus een derde plaats op de grid, in zijn eerste race van 2020. Geen ramp, zeker niet op de gele banden. Dat inhalen prima mogelijk is op de Red Bull Ring, bewees Verstappen immers meermaals. Toen hij in 2016 tweede werd, startte hij van de achtste positie. In 2018 ging hij van P4 naar de zege. En bij zijn tweede overwinning vorig seizoen startte hij weliswaar van P2, maar viel hij meteen bij de start ver terug, om er daarna een wervelende inhaalshow van te maken. Pole had hij dus nooit nodig om te winnen op de thuisbaan van Red Bull.

